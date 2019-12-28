 Мининфраструктуры согласовало аренду имущества аэропорта "Борисполь" для кафе и магазинов

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры (МИУ), передает БизнесЦензор.

По результатам рассмотрения Комиссией были приняты следующие решения:

Согласовано заключение договоров аренды государственного недвижимого имущества сроком на 5 лет для размещения пунктов предыдущего обслуживания пассажиров, заведений общественного питания, магазинов беспошлинной торговли. Согласовано заключение договоров аренды государственного недвижимого имущества сроком на 2 года для вендинговых автоматов и мест сервисного обслуживания пассажиров (места упаковки багажа). Согласовано заключение договоров аренды государственного недвижимого имущества сроком на 2 года и 11 месяцев для размещения банкоматов, офисов и раздевалки.

Комиссией были определение следующие условия для заключения вышеуказанных договоров аренды государственного недвижимого имущества:

внесение потенциальным арендатором гарантийного взноса, который составляет шесть стартовых арендных плат;

внесение в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора аренды платы не менее чем за 24 месяца;

внесение гарантийного взноса, который составляет шесть стартовых арендных плат;

внесение в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора аренды платы не менее чем за 24 месяца.

согласование с балансодержателем в письменном виде дизайн, вывески и другие информационные материалы, которые размещаются на внешней части арендованного имущества.

Также комиссия была согласована продления договоров аренды на следующий срок их действия.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий изъявил желание, чтобы в аэропорту "Борисполь" начал работать ресторан быстрого питания McDonalds.