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 Около 17 тысяч пассажиров встретят новый год в украинских поездах

Новогоднюю ночь в поездах проведут около 17 тыс. пассажиров. Всего в праздничные сутки будут курсировать 126 пассажирских поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ), передает БизнесЦензор.

На поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, УЗ предложила 66 846 мест в поездах дальнего следования. Из них 16 678 мест уже выкуплено пассажирами.

Самым популярным, традиционно в это время года, стало западное направление.

Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в конце 2019 года УЗ назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы. Это на 9 поездов больше, чем в прошлом году.

Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненными маршрутам.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167788
 
 
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