 Цены на нефть поднялись до трехмесячного максимума и стабилизировались из-за позитивных сигналов от экономик США и Китая

Об этом сообщает Enkorr, передает БизнесЦензор.

Стоимость барреля февральской нефти Brent 27 декабря к 16:00 по Киеву составила $67,97 (+0,07%). Баррель февральской нефти WTI торговался по $61,77 (+0,15%). В ходе торговой сессии цены на эталонные сорта нефти менялись в пределах $67,86–68,26 и $61,62–61,97 соответственно.

Объем торговли нефтью оставался слабым на фоне рождественских и новогодних каникул.

Данные, опубликованные 27 декабря, показали, что в ноябре прибыль промышленных компаний Китая росла самыми быстрыми темпами за последние восемь месяцев. В прошлом месяце прибыльность восстановили химическая, нефтеперерабатывающая и сталелитейная промышленность.

В начале этого месяца Китай и США согласовали первую фазу торговой сделки, что охладило 17-месячную торговую войну между двумя крупнейшими импортерами нефти.

Затянувшийся волновой эффект торгового спада обнаружился, однако, в данных из Японии, третьей по величине экономике мира, где объем промышленного производства сократился второй месяц подряд в ноябре.

В США опрос, проведенный 26 декабря, показал, что предпраздничные онлайн-покупки достигли рекордной отметки, превзойдя ожидания аналитиков и подняв американские акции на новый уровень.

Коммерческие запасы сырой нефти в США, вероятно, сократились на прошлой неделе, в то время как запасы бензина должны были расти седьмую неделю подряд, показали результаты опроса агентства Reuters.

Рост цен был ограничен заявлением министра энергетики РФ Александра Новака о том, что его страна может выйти из сделки ОПЕК+ в 2020 году.