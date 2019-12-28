[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.72 26.27
 Энергетика
  47  0
Все про:Газ (4016) Молдова (165) Оператор ГТС (24)

 Операторы газотранспортных систем Украины и Молдовы подписали техническое соглашение

ООО "Оператор ГТС Украины", SRL MoldovaTransGaz и SA "Moldovagaz" подписали межоператорское техническое соглашение (interconnection agreement) о взаимодействии с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), передает БизнесЦензор.

"Это создает возможность для транспортировки газа по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское", - говорится в сообщении ОГТСУ.

Таким образом, полностью завершится процесс разблокировки трансбалканского газового коридора, а потребители Молдовы смогут с 1 января получать газ из украинской ГТС.

Неподписанными остались соглашения с операторами ГТС Словакии и России. Операторы других соседних стран уже заключили технические соглашения с ОГТСУ. Ранее соглашения подписали операторы Польши, Венгрии и Румынии.

Ранее сообщалось о том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Молдове аккредитив $50 млн на обеспечение альтернативных закупок природного газа в течение месяца у НАК "Нафтогаз Украины", если прекратится транзит российского через Украину.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167777
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
апелляция Беркут Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Милованов Тимофей правоохранительные органы Россия СБУ
 
 
 
 
 
 вверх