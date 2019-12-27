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 Кабмин предлагает Раде снизить ответственность физлиц-предпринимателей за нарушение законодательства об РРО

Кабинет министров утвердил законопроект, которым предлагается снизить ответственность физических лиц-предпринимателей (ФЛП) за нарушение законодательства об РРО.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на пресс-брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой Интерфакс-Украина.

"Там выдержан баланс - уменьшаются штрафы (за нарушение законодательства об РРО), уменьшается ответственность, будет применяться риск-ориентированный подход к проверкам - проверять будут не всех подряд, а только тех, кто является высокорисковым. Риск-ориентированный подход к проверкам будет расширяться на нарушения относительно РРО", - сказал Милованов.

Вскоре законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде, добавил министр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167721
 
 
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