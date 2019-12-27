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 Новый телеканал для жителей оккупированного Донбасса запустят в феврале

На базе государственного телеканала UA|TV в феврале 2020 будет создан телеканал для временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам чиновника, государственный канал для жителей оккупированных территорий на первом этапе будет развлекательно-информационным, объединив развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием.

"Наша задача сделать так, чтобы наши граждане на ВОТ слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине. Сейчас мы вместе с коллегами из МИД активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий", – добавил Максимчук .

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167719
 
 
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