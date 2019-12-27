 Антимонопольный комитет оштрафовал две компании за сговор при закупке квартир для военных

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета (АМКУ), передает БизнесЦензор.

Так, в конце 2017 года Минобороны объявило тендер на закупку квартир в Борисполе. Планировалось приобрести около пятидесяти 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир на вторичном рынке на общую сумму около 50 млн грн.

"В конкурсе приняли участие две компании – ООО "Борисполь проминвест" и ООО "Транспромсервис", зарегистрированные в Борисполе и Вышгороде соответственно. Однако на самом деле честных торгов не произошло, поскольку указанные компании просто не могли конкурировать между собой", – отмечается в сообщении.

Как установил АМКУ, обе компании предложили квартиры, которые расположены в одном жилищно-торговом комплексе, а также совместно строили здания, в которых расположены эти квартиры.

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При этом "Транспромсервис" предложил квартиры в домах, принадлежащих "Борисполь проминвест", а также покупал квартиры в этих домах при подготовке конкурсного предложения.

Кроме того, обе компании имели хозяйственные отношения между собой и общих управленцев. Так, "Транспромсервис" назначил на должность директора руководителя лицо, которое было учредителем "Борисполь проминвеста", а основатель "Транспромсервиса" был консультировал "Борисполь проминвеста" по коммерческой деятельности.

Обе компании также использовали одинаковые средства связи и IP-адреса, действовали синхронно во времени при проведении конкурса.

"Итак, приведенная совокупность доказательств указывает на то, что имел место сговор на торгах, то есть антиконкурентные согласованные действия. Напомним, что за указанное нарушение компании лишаются права участвовать в публичных закупках на 3 года", – констатирует АМКУ.