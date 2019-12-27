 МАУ изменит расписание дальних рейсов из-за замены двигателя в самолете

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

"Такая необходимость возникла после плановой проверки двигателя и выявления неисправности, которая предусматривает его полную замену. Решение принято после подтверждения необходимости замены производителем двигателя Pratt & Whitney", - прокомментировали ситуацию в МАУ.

В авиакомпании обратили внимание, что в период праздников замена двигателя усложняется рядом факторов, в числе которых необходимость транспортировки силовой установки из-за ее размеров ограниченным типом грузовых самолетов и процедура заключения контракта на замену двигателя.

"Осознаем, что ситуация может повлиять на планы пассажиров накануне праздников, но рассчитываем на их понимание, ведь безопасность пассажиров и экипажа всегда была и остается для МАУ приоритетом №1. При этом, когда речь идет о технических аспектах работы авиатехники, меры предосторожности объективно важнее возможных временных потерь", - отметил технический директор МАУ Александр Шафиев.

Сейчас дальнемагистральная сеть МАУ включает регулярные рейсы из Киева в Нью-Йорк, Торонто, Дели и Бангкок, а также чартерный рейс Киев-Санья. Расписание именно на этих направлениях потенциально может быть изменено.

Дальнемагистральный флот МАУ включает три Boeing 777-200ER (UR-GOA, UR-GOB, UR-GOC) и два Boeing 767-300ER (UR-GEA, UR-GED). Для уточнения статуса рейсов пассажирам рекомендуют обращаться в колл-центр авиакомпании.