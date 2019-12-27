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Все про:гривня (690) курс (578) НБУ (4291)

 Нацбанк установил официальный курс гривни до Рождества

Национальный банк установил на период до 7 января 2020 года включительно курс гривни на уровне 23,6862 грн/$, снизив его на 40 копеек, по сравнению с предыдущим торговым днем.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По отношению к европейской валюте гривня потеряла сразу 61 копейку, опустившись до 26,42 грн за евро.

Как сообщалось, ранее Национальный банк определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы в период завершения отчетного года. Так, банки не будут работать 25, 29-31 декабря 2019 года, а также с 4 по 7 января 20120 года.

В период с 28 декабря 2019 года до 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком 27 декабря 2019 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167709
 
 
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