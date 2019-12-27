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 Коломойский прекратил финансировать издание "the Бабель"

Олигарх Игорь Коломойский прекратил финансирование интернет-проекта theБабель, редакция издания прекращает работу с 1 января.

Как передает БизнесЦензор, об этом шеф-редактор издания Екатерина Коберник сообщила на своей странице в сети Facebook.

"С нового года нынешнего theБабель больше не будет. Мы были онлайн год и почти четыре месяца. Еще почти год готовили запуск. Сразу отвечу на вопрос "почему?" – финансирование проекта прекратили. Почему – не знаю… Будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой – не знаю. Это решат оставшиеся акционеры", – сообщила Коберник.

Напомним, в сентябре 2018 года в медиагруппе "1+1" подтвердили, что олигарх Игорь Коломойский выступил соинвестором нового интернет-медиа "The Бабель".

Главным редактором издания стал экс-заместитель главного редактора Esqire и главный редактор проекта "1+1" "Музей новостей" Глеб Гусев, шеф-редактором – заместитель директора департамента новостей канала "1+1" Екатерина Коберник.

Они же считались владельцами издания вместе с Ярославом Пахольчуком и бывшим гендиректором "1+1", а сейчас – депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" Александром Ткаченко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167704
 
 
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