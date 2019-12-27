 Больше 11 тысяч жителей Черниговщины используют Viber для оплаты счетов за газ

Как сообщает пресс-служба компании, через чат-бот 7104ua в Viber клиенты "Черниговгаз сбыта" могут передавать показания счетчика, платить за газ и просматривать состояние расчетов, передает БизнесЦензор.

При этом с одного аккаунта в Viber есть возможность пользоваться и платить сразу по пяти лицевым счетам.

"С каждым месяцем количество клиентов, которые передают показания счетчика через чат-бот в Viber, увеличивается. Если в начале года это число равнялось 1.5 тыс. потребителей, то в декабре 2019 года уже более 6 тыс. клиентов передают свои показатели именно таким способом. Более 11 тыс. наших клиентов успешно используют весь остальной функционал 7104ua Viber, ведь это быстро, доступно и удобно", – рассказал директор ООО "Черниговгаз сбыт" Иван Луста.

Кроме того, с ноября потребители Черниговщины получили новую функцию – возможность загружать счета в формате PDF и сразу осуществлять оплату.

"Это позволяет постоянно контролировать состояние расчетов за потребленный газ на своем смартфоне. В случае своевременных платежей за газ это позволит забыть о пене. А ее, согласно новым изменениям в законе "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель обязан будет платить в случае задержки платежей за услуги", – отмечается в сообщении.

В компании напоминают, что присоединиться к 7104ua Viber может каждый желающий, нужно лишь отсканировать QR-код.

Способ оплаты за газ через Viber имеет ряд преимуществ: возможность мгновенной оплаты с любой точки мира в режиме 24/7, отсутствие очередей, отчетность, простота оплаты, безопасность денежных операций.

Чат-бот 7104ua был открыт в начале 2019 года. Ожидается, что вскоре аналогичные возможности будут открыты и в мессенджере Telegram.