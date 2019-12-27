 Dragon Capital расширил портфель объектов недвижимости на 13%

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на генерального директора Томаша Фиалу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы завершаем 2019 год с более умеренными темпами приобретения недвижимости, чем в 2016-2018 годах, что отчасти связано с выборным периодом этого года и нашими значительными инвестициями в конце 2018 года. Тем не менее, мы расширили наш портфель на 13%, или более чем на 77 тыс. кв. м, и планируем новые инвестиции в коммерческую недвижимость вместе с нашими партнерами в 2020 году", - рассказал Фиала.

Он добавил, что такие планы подтверждают веру компании Dragon Capital в дальнейшее улучшение инвестиционного климата и экономический рост Украины.

В целом, в 2019 году Dragon Capital приобрел два склада в Харькове и Киеве общей площадью 34,6 тыс. кв. м, помещение во Львове площадью 945 кв. м, три офисных объекта общей площадью 12,9 тыс. кв. м и два торговые центры площадью 29,5 тыс. кв. м (все - Киев).

"Благодаря этому портфель коммерческой недвижимости Dragon Capital достиг 655 тыс. кв. м и сейчас включает 11 офисных зданий, шесть торговых центров и 10 складских комплексов в Киеве, Харькове, Львове, Виннице и Запорожье", - резюмировали в компании.

Dragon Capital - одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.