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Все про:YouTube (67) авторское право (38) социальные сети (423)

 YouTube разрешил вырезать часть видео по жалобе правообладателя

Видеохостинг YouTube представил новый инструмент, который позволяет удалить часть видео или убрать аудиодорожку после жалобы правообладателя. Теперь пользователь может обрезать спорный контент, и претензии автоматически будут разрешены.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Информация о нарушениях теперь будет отображаться на панели YouTube Studio. Пользователь сможет увидеть, какие видео были удалены, кто отправил жалобу на нарушение авторских прав, и что можно сделать, чтобы избавиться от претензий. Ему также сообщат, какая именно часть его ролика нарушает авторские права. Со временем хостинг планирует улучшить процедуру редактирования спорного контента, чтобы человек мог обрезать видео, не нарушая общую структуру ролика.

Ранее YouTube сообщил об изменении своей политики. Теперь сервис будет удалять видео не только с прямыми, но и со скрытыми или подразумеваемыми угрозами. Это включает в себя контент, имитирующий насилие по отношению к человеку, либо выражения, предполагающие физическое насилие. Также теперь запрещены унизительная лексика либо высказывания, которые оскорбляют кого-либо по расовому признаку или сексуальной ориентации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167688
 
 
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