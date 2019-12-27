 Нацбанк ввел отчетность об операциях внутри банковских групп

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Требования по представлению отчетности банковскими группами основываются на нормах европейского законодательства и будут способствовать повышению эффективности осуществления надзора на консолидированной основе.

"Требования относительно порядка формирования файлов с показателями статистической отчетности о концентрации рисков банковской группы и о значительных внутригрупповых операциях банковской группы будут включены в Правила организации статистической отчетности, поставляемой Национальному банку Украины, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 13 ноября 2018 года №120 (с изменениями)", - сказано в сообщении.

Соответствующие требования будут размещены на странице официального интернет-представительства Национального банка в разделе "Статистика/ Организация статистической отчетности/Реестр показателей статистической отчетности".

Представление ответственными лицами банковских групп к Национальному банку Украины соответствующих файлов с показателями статистической отчетности запланировано начиная с отчетности за четвертый квартал 2020 года.