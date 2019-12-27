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Все про:выговор (4) Зеленский (536) Богдан Андрей (35) Трофимов (2)

 Зеленский досрочно отменил выговор двум заместителям Богдана

Президент Владимир Зеленский решил досрочно снять выговор, примененный в сентябре в качестве меры дисциплинарной ответственности в отношении первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова и заместителя главы Офиса Кирилла Тимошенко.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №958/2019 от 26 декабря обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщалось, Зеленский объявил выговор Трофимову и Тимошенко 17 сентября "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента В. Зеленского в Днепропетровскую область".

Другие подробности в указе не уточнялись.

Напомним, 14 сентября Зеленский посетил Днепр, где представил нового главу Днепропетровской области, а также проинспектировал Центральный мост, о сроках завершения ремонта которого спорил с мэром Днепра Борисом Филатовым.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167677
 
 
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То не вихід, їх ще поцілувати потрібно - в дупу!!!
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