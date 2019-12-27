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 "Укртранснафта" снизит капитальные инвестиции в 2020 году из-за укрепления курса гривни

АО "Укртранснафта" в 2020 году урежет капитальные инвестиции из-за укрепления курса гривни.

Об этом сообщил гендиректор компании Николай Гавриленко в эксклюзивном интервью агентству Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"В основном будет реализовываться программа по уже подписанным в 2019 году договорам, а также инвестиции, которые мы не можем остановить. Следующий год будет для нас очень непростой. Это связано с ревальвацией гривни, поскольку более 90% выручки мы получаем в евро. Мы недополучаем в связи с таким обвалом, а снижение курса евро к гривне на 15% для меня это обвал, более 600 млн грн. Для нас это очень существенные деньги", – сказал Гавриленко.

По его словам, несмотря на вышеуказанные трудности "Укртранснафта" презентовала наблюдательному совету "Нафтогаза" программу модернизации производственных активов стоимостью около $200 млн, которая может быть реализована на протяжении трех-четырех лет.

"Программа предусматривает очень глубокую автоматизацию производственных процессов, модернизацию основных мощностей, в том числе и замену некоторых участков нефтепроводов, которую мы частично уже выполнили. В частности, в программу входит замена насосов, оборудования энергоснабжения, автоматизация - это АСУТП, SCADA, PIM system, центральная диспетчерская, внедрение современной программы видеонаблюдения по всем нашим объектам", – сказал он.

Гавриленко отметил, что реализация программы, помимо увеличения надежности и улучшения производственных возможностей по прокачке разных сортов нефти, приведет к снижению операционных расходов и уменьшению объему капитальных инвестиций на долгосрочный период.

"Если мы выполним эту программу модернизации, то даже при нынешних объемах загрузки нефтепроводов сможем вывести систему на работу с прогнозируемым положительным финансовым результатом на длительный период времени", – резюмировал глава "Укртранснафты".

Как сообщалось "Укртранснафта" в 2018 году снизила чистую прибыль на 31,6% (на 676,454 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 1 млрд 463,239 млн грн. Чистый доход от реализации продукции вырос на 2,3% – до 3 млрд 873,193 млн грн, тогда как валовая прибыль уменьшилась на 21,2% – до 1 млрд 451,885, млн грн.

В 2018 году по нефтепроводам "Укртранснафты" транспортировано 15 млн 435,7 тыс. тонн нефти, в том числе 13 млн 334,8 тыс. тонн транзитом на европейские НПЗ, 1 млн 343,5тыс. тонн нефти отечественной добычи и 680,5 тыс. тонн импортной – на НПЗ Украины.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм общей протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей страны.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167676
 
 
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