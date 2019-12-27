 "Укртранснафта" снизит капитальные инвестиции из-за укрепления курса гривни

Об этом сообщил гендиректор компании Николай Гавриленко в эксклюзивном интервью агентству Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"В основном будет реализовываться программа по уже подписанным в 2019 году договорам, а также инвестиции, которые мы не можем остановить. Следующий год будет для нас очень непростой. Это связано с ревальвацией гривни, поскольку более 90% выручки мы получаем в евро. Мы недополучаем в связи с таким обвалом, а снижение курса евро к гривне на 15% для меня это обвал, более 600 млн грн. Для нас это очень существенные деньги", – сказал Гавриленко.

По его словам, несмотря на вышеуказанные трудности "Укртранснафта" презентовала наблюдательному совету "Нафтогаза" программу модернизации производственных активов стоимостью около $200 млн, которая может быть реализована на протяжении трех-четырех лет.

"Программа предусматривает очень глубокую автоматизацию производственных процессов, модернизацию основных мощностей, в том числе и замену некоторых участков нефтепроводов, которую мы частично уже выполнили. В частности, в программу входит замена насосов, оборудования энергоснабжения, автоматизация - это АСУТП, SCADA, PIM system, центральная диспетчерская, внедрение современной программы видеонаблюдения по всем нашим объектам", – сказал он.

Гавриленко отметил, что реализация программы, помимо увеличения надежности и улучшения производственных возможностей по прокачке разных сортов нефти, приведет к снижению операционных расходов и уменьшению объему капитальных инвестиций на долгосрочный период.

"Если мы выполним эту программу модернизации, то даже при нынешних объемах загрузки нефтепроводов сможем вывести систему на работу с прогнозируемым положительным финансовым результатом на длительный период времени", – резюмировал глава "Укртранснафты".

Как сообщалось "Укртранснафта" в 2018 году снизила чистую прибыль на 31,6% (на 676,454 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 1 млрд 463,239 млн грн. Чистый доход от реализации продукции вырос на 2,3% – до 3 млрд 873,193 млн грн, тогда как валовая прибыль уменьшилась на 21,2% – до 1 млрд 451,885, млн грн.

В 2018 году по нефтепроводам "Укртранснафты" транспортировано 15 млн 435,7 тыс. тонн нефти, в том числе 13 млн 334,8 тыс. тонн транзитом на европейские НПЗ, 1 млн 343,5тыс. тонн нефти отечественной добычи и 680,5 тыс. тонн импортной – на НПЗ Украины.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм общей протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей страны.