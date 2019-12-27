 Еженедельник "Зеркало недели" прекратил выпуск печатной версии

Об этом сообщила главный редактор издания Юлия Мостовая в колонке, опубликованной в последнем печатном нормере газеты, передает БизнесЦензор со ссылкой на ZN.UA.

"Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника "Зеркало недели". Одна тысяча двести семьдесят пятый… Все объяснимо: "бумага" в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом", – сообщила главред издания.

В то же время Мостовая подчеркнула, что интернет-портал издания – ZN.UA – продолжит работу.

Напомним, еженедельник "Зеркало недели" выходил с 1994 года.