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Все про:газета (24) Мостовая Юлия (1)

 Еженедельник "Зеркало недели" прекратил выпуск печатной версии

Вышедший из печати в пятницу, 27 декабря, номер еженедельной газеты "Зеркало недели" станет последним.

Об этом сообщила главный редактор издания Юлия Мостовая в колонке, опубликованной в последнем печатном нормере газеты, передает БизнесЦензор со ссылкой на ZN.UA.

"Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника "Зеркало недели". Одна тысяча двести семьдесят пятый… Все объяснимо: "бумага" в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом", – сообщила главред издания.

В то же время Мостовая подчеркнула, что интернет-портал издания – ZN.UA – продолжит работу.

Напомним, еженедельник "Зеркало недели" выходил с 1994 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167675
 
 
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