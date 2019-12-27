 Кабмин отменил ограничения на выбор банка для выплаты зарплат и пенсий (обновлено)

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания правительства 27 декабря в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Теперь украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь", – сообщил Гончарук.

Премьер уточнил, что правительство сняло ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.

"Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка, а не только там, где работодатель оформил "зарплатный проект". Это будет способствовать справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан, а следовательно, улучшит качество банковских услуг в стране", – добавил глава Кабина.

Как уточили в пресс-службе Министерства финансов, принятое постановление исключает механизм проведения конкурса среди банков и предоставляет право выплачивать пенсии, пособие и зарплату бюджетникам на основании только информации НБУ, что к банку в течение последних 6 месяцев не применялись ограничения, приостановление или прекращение осуществления отдельных видов операций, а также не применялись санкции стран Организации экономического сотрудничества и развития или ЕС.

Как сообщалось, 3 ноября Кабинет министров внес изменения в порядок отбора уполномоченных банков для осуществления выплат работникам бюджетных учреждений.

Сейчас в перечне уполномоченных на выплаты бюджетникам 38 банков: "Укрэксимбанк", "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Кредобанк", "УкрСиббанк", "Идея Банк", "Креди Агриколь Банк", "Пиреус Банк МКБ", "Альфа-Банк", "ОТП Банк", "Банк Альянс", "Львив", "Инудстриалбанк", "МТБ Банк", "Пивденный", "Полтава-Банк", ПУМБ, "Восточно-украинский банк "Грант", "Юнекс Банк", "Коммерческий индустриальный банк", "Универсал Банк", АКБ "Радабанк", банк "Восток", "Мотор-Банк", "Аккордбанк", "Кристалбанк", "Сич", "Клиринговый дом", "Метабанк", МИБ, "Правэкс Банк", "ТАСкомбанк", "Укрбудинвестбанк", "Акцент-банк" и "Агропросперис Банк".

Министерство финансов ежеквартально контролирует выполнение банками критериев соответствия для выплат работникам бюджетных учреждений. По решению правительства, претендовать на обслуживание бюджетников могут все банки, не имеющие задолженности перед Государственной фискальной службой и Фондом гарантирования вкладов физических лиц, не подвергавшихся в течение шести месяцев до подачи документов взысканиям или ограничениям Национального банка и не включены в санкционные списки.