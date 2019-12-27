 Депутаты просят Конституционный Суд отменить "зеленые тарифы" на электроэнергию. ДОКУМЕНТ

Представление подписали 49 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на копию документа.

Депутаты просят суд признать неконституционными положения закона "Об альтернативных источниках энергии" с изменениями, которые также содержатся в переходных положениях закона "О рынке электрической энергии", определив рассмотрение обращения неотложным.

Инициаторы представления считают, что при принятии ряда пунктов закона "Об альтернативных источниках энергии" Верховная Рада действовала вне своих полномочий, вопреки принципу разделения властей, поскольку реализация государственной политики в финансовой, ценовой и инвестиционной сфере относится к полномочиям Кабмина.

Кроме того, по мнению авторов представления, установив размеры и механизм применения "зеленого тарифа" Верховная Рада нарушила право собственности народа, принцип социальной направленности экономики и требование о сбалансированности госбюджета.

В частности, инициаторы обращения считают, что расходы на покупку электроэнергии по "зеленому тарифу" являются экономически необоснованными и сверхвысокими, что наносит ущерб экономике страны.

Так, в 2018 году расходы Украины на возмещение стоимости электрической энергии по "зеленому" тарифу составляли 560 млн евро, что составляет 7,9% от общей стоимости электроэнергии при доле отпуска 1,9%.

"То есть, удельный вес расходов на возмещение стоимости электрической энергии по "зеленому" тарифу в несколько раз выше, чем удельный вес этого вида электроэнергии по сравнению с другими, производимых в Украине", – сказано в документе.

Кроме того, согласно прогнозу Министерства энергетики и защиты окружающей среды, в 2020 году Украина вообще не сможет в полном объеме возместить стоимость электрической энергии по "зеленому" тарифу, задолженность по которому составит около 13,5 млрд грн.

Депутаты также указывают, что "зеленые тарифы" создают неодинаковые условия для разных производителей электроэнергии, а следовательно – негативно влияют на конкуренцию.