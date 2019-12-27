 Дизельные поезда в "Борисполь" могут заменить электричками, – Кравцов

Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов во время церемонии отправки в первый рейс нового поезда ДПКр-3, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

По словам Кравцова, руководство "Укрзализныци" будет смотреть, насколько будут востребованы рейсы поезда в трехвагонной комплектации, и, если спрос будет расти, то, возможно, будет принято решение о закупке дополнительных таких поездов.

Также Кравцов сообщил, что компанией изучается вопрос запуска электричек из столицы в аэропорт "Борисполь", что пока не реализовано ввиду определенной специфики электрификации возле аэропорта. Если это произойдет, то дизель-поезда с маршрута Kyiv Boryspil Express снимут и направят в регионы.

"Электрификация в направлении аэропорта позволит задействовать подвижной состав, который сейчас используется на маршруте, для перевозок в регионах. Например, этот новый поезд мы запустим на маршруте Черновцы-Львов, где наблюдается большой спрос", - сказал Кравцов.

Поезда Pesa, которые сейчас перевозят пассажиров в главный столичный аэропорт, ранее были задействованы в региональных пассажирских перевозках.