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Все про:Борисполь (522) Укрзализныця (2558) электричка (42)

 Дизельные поезда в "Борисполь" могут заменить электричками, – Кравцов

Существует вероятность, что в скором времени дизель-поезда на маршруте Kyiv Boryspil Express заменят электричками. Это произойдет, если будет электрифицирован ж/д участок до аэропорта "Борисполь".

Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов во время церемонии отправки в первый рейс нового поезда ДПКр-3, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

По словам Кравцова, руководство "Укрзализныци" будет смотреть, насколько будут востребованы рейсы поезда в трехвагонной комплектации, и, если спрос будет расти, то, возможно, будет принято решение о закупке дополнительных таких поездов.

Также Кравцов сообщил, что компанией изучается вопрос запуска электричек из столицы в аэропорт "Борисполь", что пока не реализовано ввиду определенной специфики электрификации возле аэропорта. Если это произойдет, то дизель-поезда с маршрута Kyiv Boryspil Express снимут и направят в регионы.

"Электрификация в направлении аэропорта позволит задействовать подвижной состав, который сейчас используется на маршруте, для перевозок в регионах. Например, этот новый поезд мы запустим на маршруте Черновцы-Львов, где наблюдается большой спрос", - сказал Кравцов.

Поезда Pesa, которые сейчас перевозят пассажиров в главный столичный аэропорт, ранее были задействованы в региональных пассажирских перевозках.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167654
 
 
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Завжди притримувався думки, що Омелян (якби його не паплюжили) був на своєму місці!!! Хто зруйнував бєніну монопольку, хто дав можливість за 10 євро подорожувати авіасполученням по світу - Омелян!!! Дивлячись на розподілення ласих шматків газовидобування "командою" Зе, вже хочеться послати їх в дупу!!!
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