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Все про:Казахстан (130) Крым (751) полеты (79) штраф (427)

 Казахская авиакомпания выплатила Украине штраф за полет над оккупированным Крымом

Казахская авиакомпания Euro-Asia Air выплатила Украине 136 тыс. грн штрафа за полет над оккупированным Крымом.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных Сил ВСУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госавиаслужбы, 8 августа 2019 года воздушное судно казахской авиакомпании Euro-Asia Air выполнило полет в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом. После этого Госавиаслужба решением от 7 ноября 2019 года вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушения в сфере гражданской авиации.

Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили штраф на сумму 136 тыс. грн.

По данным Госавиаслужбы, количество нарушений авиакомпаниями воздушного пространства над Крымом составляет более 200 тыс., а сумма штрафов за осуществление деятельности российскими гражданскими авиакомпаниями достигла 13 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167651
 
 
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