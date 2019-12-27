 "Ощадбанк" сократил максимальную потребность в докапитализации до 21 миллиарда (обновлено)

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в 2019 году была осуществлена оценка устойчивости "Ощадбанка". Первый этап проведен независимой аудиторской международной компанией KPMG, по заключению которой была подтверждена корректность расчетов кредитного риска банка и определена необходимость несущественного корректировки на 256 млн грн в сторону увеличения. Вторым этапом, опираясь на аудиторское заключение, Национальный банк провел стресс-тестирование "Ощадбанка" по двум макроэкономическим сценариям – базовому и неблагоприятному.

По результатам стресс-теста НБУ расчетный дефицит капитала на 1 января 2019 года составил 13,5 млрд грн по базовому сценарию и 28,2 млрд грн – по неблагоприятному макроэкономическому сценарию.

Расчеты неблагоприятного сценария НБУ предусматривали в частности прогнозный курс доллара США на уровне 37 грн на конец 2019 года, то есть в полтора раза выше фактического.

"Стресс-тестирование является прогнозным расчетом влияния внешних негативных факторов на достаточность у банка капитала для покрытия потенциальных рисков в результате их одновременной реализации. То есть это не фактическое состояние банка, а лишь возможный прогнозируемый результат реализации гипотетического негативного сценария", – отмечается в сообщении.

Учитывая выводы оценки устойчивости, "Ощадбанком" был разработан и предоставлен в НБУ План действий по реструктуризации на 2019 год (план реструктуризации), направленный в том числе на улучшение качества активов банка. В то же время в течение года "Ощадбанк" принимал активные меры, которые способствовали уменьшению расчетного дефицита по неблагоприятному макроэкономическому сценарию на 7,1 млрд грн – до 21,1 млрд грн.

"Обновленный план реструктуризации согласован на уровне правления Национального банка, он учитывает рекомендации регулятора и предусматривает покрытие дефицита капитала даже при неблагоприятном макроэкономическом сценарии за счет внутренних источников генерации капитала", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, согласно Отчету о финансовой стабильности НБУ, регулятор оценивает потребность в капитале государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" по итогам стресс-теста в 23,3 млрд грн – в базовом и 45,8 млрд грн – в неблагоприятном сценарии.

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал второе место (274,609 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.