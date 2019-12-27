 Кабмин разрешил переходить на выплату льгот наличными в любое время

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, 27 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Как пояснили в министерстве, таким образом отменено ограничение, которое не позволяло перейти на получение льгот в наличной форме после 15 октября (на отопительный период) и 15 мая (на неотапливаемый период).

"Если раньше украинские льготники могли получать монетизированнык выплаты только если подали соответствующее заявление до старта отопительного сезона, то есть до 15 октября, то теперь они могут сделать это в любой момент", – отметила министр социальной политики Юлия Соколовская.

Принятое постановление коснется граждан, получающих жилищные субсидии, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

По данным Минсоцполитики, по состоянию на 1 декабря 2019 года льготы получали 2,7 млн человек, из них в наличной форме – около 80 тысяч, в безналичной – почти 2,6 млн украинцев. Средний размер выплат за ноябрь составил почти 800 грн.

Читайте также: Минсоцполитики позволит переходить на выплаты льгот наличными во время отопительного сезона

Как сообщалось, в Украине с 1 октября началась монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг после запуска монетизации субсидий на оплату коммунальных услуг, которая была запущена с марта.

При этом параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме – наличная и безналичная.

Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через "Ощадбанк". "Ощадбанк" будет вести в соответствующих автоматизированных системах учета банка персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот для каждого льготника индивидуально. После этого "Ощадбанк" будет осуществлять перевод средств на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг на основании договоров, заключаемых между ними и банком.

Льготы в наличной форме будут назначаться всем желающим льготникам на основании представленных лично заявлений в органы социальной защиты населения, которые будут формировать ежемесячно до 25 числа реестры льготников для выплаты льгот в наличной форме и передавать их Минсоцполитики.

Минсоцполитики после обработки реестров будет отправлять их в "Ощадбанк" и переводить указанном банке средства для выплаты монетизированных льгот. Средства будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время.