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 Экспорт вооружений возобновлен после почти четырех месяцев паузы, – замминистра экономики

Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества (МК ВТС) и экспортного контроля при Совете национальной безопасности и обороны Украины на этой неделе заработала после почти 4-месячного перерыва.

Об этом сообщила агентству Интерфакс-Украина заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди, передает БизнесЦензор.

"Экспорту оружия и военной техники (ОВТ) быть!" – прокомментировала Панаиотиди это событие.

Панаиотиди уточнила, что в отсутствие выводов комиссии экспорт ОВТ фактически был приостановлен.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский указом 23 декабря утвердил персональный состав МК ВТС и экспортного контроля. Главой комиссии является заместитель министра обороны Александр Полищук, которого глава государства назначил на эту должность указом от 11 декабря.

Согласно положению о комиссии, она привлекается к рассмотрению вопросов о предоставлении выводов на проведение переговоров, связанных с заключением внешнеэкономических договоров на осуществление международных передач товаров военного назначения и двойного использования, разрешений на осуществление международных передач таких товаров, в отношении которых установлен режим экспортного контроля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167630
 
 
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