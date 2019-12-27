 Кабмин утвердил порядок автоматического начисления штрафов за перевес грузовиков

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Сегодня мы сделали еще один шаг к сохранению автомобильных дорог. Утвержден порядок фиксации нарушений законодательства в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме, которым определяется процедура формирования и передачи данных от системы автоматической фиксации габаритно-весовых параметров транспортных средств (Weight-in-Motion, или WІM) в соответствующие базы данных. Устанавливаются требования к такой системе, а также перечень данных, которые система WIM должна регистрировать", – сообщил Криклий.

По словам министра, внедрение такого контроля транспортных средств является важным элементом обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автомобильных дорог.

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Как сообщалось, Верховная Рада 11 сентября приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", которым была введена возможность осуществления фиксации нарушений габаритно-весовых параметров транспортных средств в автоматическом режиме.

Документ предусматривает, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан; от 10% до 20% – штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан; более 20% – штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Административную ответственность за нарушения в части превышения весогабаритных параметров согласно закону, будет нести физическое лицо или руководитель юридического лица (либо лицо, исполняющее полномочия руководителя такого юрлица), на которое зарегистрировано транспортное средство.

Штрафы за нарушение законодательства об автомобильном транспорте в части за превышение весогабаритных параметров зачисляются в государственный Дорожный фонд.