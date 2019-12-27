[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.25 25.74
 Транспорт
  585  0
Все про:Борисполь (522) поезд (712) Укрзализныця (2558)

 Экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" провез миллионного пассажира

АО "Укрзализныця" встретила миллионного пассажира поезда Kyiv Boryspil Express.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Юбилейного клиента встретил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов и вручил памятный диплом и символические подарки.

"По нашим прогнозам, в следующем году объем перевозок на рейсах Kyiv Boryspil Express увеличится", - отметил Кравцов.

Скоростной экспресс между станцией Киев-Пассажирский и Международным аэропортом "Борисполь" начал курсировать с 30 ноября 2018 года. За этот период он совершил более 11 тысяч рейсов, в сутки - до 58 рейсов.

Наибольшей популярностью пользуются рейсы № 842 Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт в 17:50 и № 845 Борисполь-аэропорт - Киев-Пассажирский в 19:17. Рекордное количество пассажиров экспрессы перевезли в августе и сентябре 2019 - 98,2 тыс. и 107,6 тыс. соответственно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167623
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Кабмин Крым правоохранительные органы Россия СБУ США
 
 
 
 
 
 вверх