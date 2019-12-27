 Экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" провез миллионного пассажира

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Юбилейного клиента встретил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов и вручил памятный диплом и символические подарки.

"По нашим прогнозам, в следующем году объем перевозок на рейсах Kyiv Boryspil Express увеличится", - отметил Кравцов.

Скоростной экспресс между станцией Киев-Пассажирский и Международным аэропортом "Борисполь" начал курсировать с 30 ноября 2018 года. За этот период он совершил более 11 тысяч рейсов, в сутки - до 58 рейсов.

Наибольшей популярностью пользуются рейсы № 842 Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт в 17:50 и № 845 Борисполь-аэропорт - Киев-Пассажирский в 19:17. Рекордное количество пассажиров экспрессы перевезли в августе и сентябре 2019 - 98,2 тыс. и 107,6 тыс. соответственно.