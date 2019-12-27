 Гончарук пообещал решить проблему нелегальных АЗС до 9 января

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на персс-службу правительства.

"В Украине существует проблема нелегальных автозаправочных станций. Недавно дал поручение Государственной фискальной службе совместно с правоохранительными и другими органами контроля в 9 января 2020 решить эту проблему. На сегодняшний день уже закрыли 46 таких АЗС. И работа в этом направлении активно продолжается. Все АЗС будут работать с лицензиями либо не будут работать вообще", – заявил премьер.

По словам Гончарука, при демонтаже 46 незаконных АЗС изъято 1,3 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на сумму 33,4 млн грн. Также начато 18 уголовных производств. В то же время 31 субъект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий.

Как сообщалось, тема нелегального рынка горючего обсуждалась представителями украинских сетей АЗС на совещании с президентом Владимиром Зеленским 23 декабря, где операторам рекомендовали отказаться от больших скидок по программам лояльности, взамен понизив цены на стелах.