 Еврокомиссия подтвердила соответствие нового оператора ГТС Украины европейским правилам

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Окончательное признание успешности анбандлинга со стороны европейских партнеров… Работа нового Оператора ГТС позволит перевести все транзитные процедуры на европейские рельсы и усилит энергетическую безопасность в восточноевропейском регионе", – отметил Коболев.

Сам Шефчович на своей странице в Twitter отметил, что признание Еврокомиссией нового оператора необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину в соответствии с подписанным трехсторонним протоколом между Украиной, ЕК и Россией.

Pleased to have sent the letter confirming that #Ukraine's newly established gas transmission system operator is unbundled and set to operate in line with EU law. Essential for the uninterrupted transit of #Russia's gas to Europe via Ukraine, as agreed in #TrilateralGasTalks. pic.twitter.com/TmoiLl9utz