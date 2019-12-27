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Все про:ГТС (216) Еврокомиссия (547) Шефчович Марош (86) анбандлинг (43) Оператор ГТС (23)

 Еврокомиссия подтвердила соответствие нового оператора ГТС Украины европейским правилам

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в пятницу, 27 декабря, подписал письмо, подтверждающее, что компания "Оператор ГТС Украины" создан и настроен на работу в соответствии с законодательством ЕС.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Окончательное признание успешности анбандлинга со стороны европейских партнеров… Работа нового Оператора ГТС позволит перевести все транзитные процедуры на европейские рельсы и усилит энергетическую безопасность в восточноевропейском регионе", – отметил Коболев.

Сам Шефчович на своей странице в Twitter отметил, что признание Еврокомиссией нового оператора необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину в соответствии с подписанным трехсторонним протоколом между Украиной, ЕК и Россией.

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Как сообщалось, ранее НКРЭКУ приняла окончательное решение о сертификации ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", выдала компании лицензию на транспортировку газа и установила тарифы для межгосударственных точек входа/выхода из ГТС. Это позвоит новому оператору ГТС начать работу с 1 января 2020 года.

17 декабря Секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) как нового оператора газотранспортной системы страны в рамках Третьего энергетического пакета.

Кабинет министров 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами. Действующий 10-летний транзитный контракт между "Нафтогазом " и "Газпромом" заканчивается 1 января 2020 года.

ГТС Украины имеет общую протяженность газопроводов около 38 тыс. км, в нее входят 73 компрессорные станции и более 1,4 тыс. газораспределительных станций.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167618
 
 
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