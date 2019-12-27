 "Укртранснафта" завершит вытеснение грязной российской нефти в январе

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На всякий случай договор на резервирование мощностей был продлен на два месяца, но, по нашим прогнозам, мы завершим вытеснение всей нефти с повышенным содержанием хлорорганики с территории Украины в январе", - сказал Гавриленко.

По его словам, после произошедшего в апреле 2019 года инцидента с попаданием в нефтепровод "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти стороны усовершенствовали системы контроля качества.

"Сейчас мы полностью реализовали функцию взаимодействия с белорусской, словацкой и венгерской сторонами, когда в автоматизированном режиме мы получаем поток данных с узлов учета, в т.ч. туда подкачиваются данные по лабораторным заключениям на пробы нефти. Учитывая то, что произошло в апреле, мы дополнительно обустроили на ЛПДС "Броды" лабораторию, оборудование которой позволяет устанавливать концентрацию хлорорганики", - отметил Гавриленко.

"Помимо этого, мы получаем данные о концентрации хлорорганики с узлов учета в Унече (РФ) и Мозыре (Беларусь). То есть, еще до попадания на территорию Украины мы понимаем концентрацию хлорорганики в потоке нефти", - добавил глава "Укртранснафты".

Как сообщалось, в конце апреля 2019 года после попадания в нефтепровод "Дружба" российского сырья с повышенным содержанием хлорорганических соединений и соответствующего отказа ее приема европейскими компаниями был приостановлен транзит по территории Украины.

Возобновить транзит российской нефти в страны ЕС "Укртранснафте" удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье. Впоследствии, 17 мая, в связи с необходимостью европейских партнеров дополнительного времени на проведение подготовительных мероприятий оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит, возобновив его 21 мая.

По состоянию на начало ноября "Укртранснафта" получила EUR4,168 млн от "Транснефти" за резервирование мощностей украинской нефтетранспортной системы из-за попадания в нее нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в нефтетранспортной системе Украины по состоянию на первое число каждого месяца, под которые российская компания резервирует мощности "Укртранснафты".

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн