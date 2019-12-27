 Кабмин одобрил законопроект о создании Нацкомиссии в сфере транспорта

Об этом Гончарук написал в своем телеграм-канале, передает БизнесЦензор.

"Регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий", - сообщает Гончарук.

По его данным, задачами новой Нацкомиссии станут: формирование ценовой и тарифной политики с применением стимулирующих механизмов; контроль ценообразования и не допущение перекрестного субсидирования, способствование развитию конкуренции на рынке.