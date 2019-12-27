 Кабмин одобрил законопроект о труде

Об этом Гончарук написал в своем телеграм-канале, передает БизнесЦензор.

"5 ключевых нововведений: сохранение и расширение социальных прав работников; увеличение количества легальных рабочих мест; равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда; повышение доходов работников по всей Украине; гармонизация украинского законодательства с европейским", - объяснил Гончарук желаемые нововведения.

Министр экономики Тимофей Милованов в свою очередь сообщил, что новый закон о труде нужен, потому что Кодекс законов о труде давно не защищает работников в Украине.

"Действующий документ датирован 1971 годом, поэтому не предусматривает официальной фиксации современных форм труда - фриланса, дистанционной, домашней или временной работы и др", - сообщил Милованов в Facebook.

"Из-за отсутствия законодательного регулирования, альтернативой для многих разновидностей сегодняшних трудовых отношений стала нелегальная занятость. Поэтому возрастает работа в "тени", зарплаты в конвертах, сложность в поиске работы, фактическое отсутствие защиты работников частного бизнеса", - заявил он.