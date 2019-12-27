 "Укртелеком" Ахметова передумал повышать стоимость фиксированной телефонии для населения

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Рост затрат на предоставление услуг связи как в компании, так и в отрасли в целом создал необходимость повышения цен. Это уже отразилось в постепенном увеличении цен на рынке мобильной связи. В то же время "Укртелеком" нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии для населения в связи с ее социальной значимостью", - подчеркивают в компании.

Оператор продолжает внимательно анализировать макроэкономическую и рыночную ситуацию, чтобы предлагать клиентам наиболее доступные цены на услуги, с учетом их социальной важности.

Тарифы для бизнеса будут повышены в соответствии с решением госрегулятора.

В компании отмечают, что граничные тарифы выросли на 10% - это в среднем 3-7 грн без НДС на тарифных планах. Пакетные предложения для бизнеса выключающие набор опций такие как звонки на мобильные и междугородние номера также изменятся.

Ранее "Укртелеком" планировал с января 2020 года повысить ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонии на 18-24 грн (20-24%)

Как сообщалось, государство задолжало ПАО "Укртелеком" более 200 млн грн только по услугам фиксированной телефонии, предоставленным льготным категориям населения.

Ранее оператор заявлял о прекращении услуги проводного радиовещания в Одессе с 1 января 2019 года.

"Укртелеком" с 1 мая 2018 года повысил абонентскую плату за проводное радио на 30% - до 27 грн/мес. для физлиц-абонентов.

"Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" – мобильного оператора стандарта 3G/UMTS. Мажоритарным владельцем "Укртелекома" является холдинг "СКМ" Рината Ахметова.