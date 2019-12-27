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 "Укртелеком" Ахметова передумал повышать стоимость фиксированной связи для населения

Компания "Укртелеком" Рината Ахметова отказалась от планов повысить стоимость услуг фиксированной телефонии для населения с 1 января 2020 года.

Об этом чообщила пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Рост затрат на предоставление услуг связи как в компании, так и в отрасли в целом создал необходимость повышения цен. Это уже отразилось в постепенном увеличении цен на рынке мобильной связи. В то же время "Укртелеком" нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии для населения в связи с ее социальной значимостью", – сказано в сообщении.

В то же время тарифы "Укртелекома" для бизнеса будут повышены, как и планировалось, передает Интерфакс-Украина.

В компании отмечают, что граничные тарифы выросли на 10% – это в среднем 3-7 грн без НДС на тарифных планах. Пакетные предложения для бизнеса выключающие набор опций такие как звонки на мобильные и междугородние номера также изменятся.

Как сообщалось, ранее "Укртелеком" планировал с января 2020 года повысить ежемесячную плату на услуги фиксированной телефонии на 18-24 грн (20-24%)

Как сообщалось, государство задолжало ПАО "Укртелеком" более 200 млн грн только по услугам фиксированной телефонии, предоставленным льготным категориям населения.

Ранее оператор заявлял о прекращении услуги проводного радиовещания в Одессе с 1 января 2019 года.

"Укртелеком" с 1 мая 2018 года повысил абонентскую плату за проводное радио на 30% - до 27 грн/мес. для физлиц-абонентов.

"Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" – мобильного оператора стандарта 3G/UMTS. Мажоритарным владельцем "Укртелекома" является холдинг "СКМ" Рината Ахметова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167599
 
 
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