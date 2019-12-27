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 Украина засеяла 7,6 миллионов гектаров озимых зерновых

Посевные площади озимых зерновых под урожай 2020 года составили 7,6 млн га, что на 0,2% больше площадей под урожай этого года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным ведомства, посеяно: озимой пшеницы – 6,4 млн га (на 0,6% меньше, чем в 2019 году), озимого ячменя – 1 млн га (+3,9%), ржи – 135 тыс. га (+ 16,7%).

Кроме того, площади под озимым рапсом под урожай будущего года составили 1,3 млн га (+0,3% к 2019 году).

Как сообщалось со ссылкой на информационно-аналитический портал АПК Украины, Украина по состоянию на 10 декабря намолотила 75,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 15,2 млн га при средней урожайности 49,5 ц/га, превысив результат урожая зерновых за весь 2018 год, когда валовой сбор составил 70,1 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167589
 
 
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