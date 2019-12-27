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 ДТЭК выводит в режим простоя Запорожскую ТЭС

С 1 января 2020 года часть персонала Запорожской ТЭС будет выведена в режим простоя из-за неблагоприятной ситуации на рынке электроэнергии, сообщили в пресс-службе компании ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"С 1 января ДТЭК Энерго вынуждена вывести в простой и часть персонала Запорожской ТЭС. Причина - неблагоприятная ситуация на рынке электроэнергии. ТЭС продолжают работать минимальным составом. Частичный простой персонала не повлияет на энерго - и теплоснабжение регионов. Сейчас на рынке электроэнергии действуют условия, при которых отечественная генерация вынуждена работать себе в убыток. Это связано с импортом электроэнергии и низкими прайс-кэпами - искусственным ограничением цены, установленным на рынке электроэнергии", - говорится в сообщении.

В ноябре НЭК "Укрэнерго" перевело все ТЭС ДТЭК Энерго на работу ниже минимального состава оборудования. То есть, на каждой станции в работе находится по одному блоку или корпусу.

В работе на Запорожской ТЭС остается 1 блок из 4 пылеугольных. Станция готова включать дополнительные блоки, если в этом будет необходимость и будут поступать заявки системного оператора.

Согласно трудовому законодательству, за всеми сотрудниками, выведенными в простой, сохраняется 2/3 оклада и трудовой стаж.

ПП "Запорожская ТЭС" является одним из крупнейших в Украине предприятий, производящих электроэнергию. Станция обеспечивает электроэнергией южные области страны.

Как сообщалось, в 20-х числах ноября нынешнего года ДТЭК заявила о простое части Бурштынской ТЭС, а также Приднепровской ТЭС.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167584
 
 
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