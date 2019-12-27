 ДТЭК Ахметова выводит в режим простоя Запорожскую ТЭС

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"С 1 января "ДТЭК Энерго" вынуждена вывести в простой и часть персонала Запорожской ТЭС. Причина – неблагоприятная ситуация на рынке электроэнергии. ТЭС продолжают работать минимальным составом. Частичный простой персонала не повлияет на энерго- и теплоснабжение регионов. Сейчас на рынке электроэнергии действуют условия, при которых отечественная генерация вынуждена работать себе в убыток. Это связано с импортом электроэнергии и низкими прайс-кэпами – искусственным ограничением цены, установленным на рынке электроэнергии", – заявляют в ДТЭК.

В компании напомнили, что в ноябре НЭК "Укрэнерго" перевело все ТЭС "ДТЭК Энерго" на работу ниже минимального состава оборудования. То есть, на каждой станции в работе находится по одному блоку или корпусу.

"В работе на Запорожской ТЭС остается 1 блок из 4 пылеугольных. Станция готова включать дополнительные блоки, если в этом будет необходимость и будут поступать заявки системного оператора", – отмечается в сообщении.

Согласно трудовому законодательству, за всеми сотрудниками, выведенными в простой, сохраняется 2/3 оклада и трудовой стаж.

ПП "Запорожская ТЭС" является одним из крупнейших в Украине предприятий, производящих электроэнергию. Станция обеспечивает электроэнергией южные области страны.

Читайте также: "Укрэнерго" максимально ограничило импорт электроэнергии, – Ковальчук (обновлено)

Как сообщалось, в конце ноября ДТЭК заявила о выводе в простой части персонала "Бурштынской ТЭС", а также "Приднепровской ТЭС".

Как сообщал БЦ, чистая прибыль компании "ДТЭК Павлоградуголь" за 9 месяцев 2019 года составила 5,7 млрд грн. "ДТЭК Павлоградуголь" поставляет топливо для теплоэлектростанций ДТЭК Рината Ахметова, включая Бурштынскую, Кураховскую и Запорожскую ТЭС, а также частично – для Приднепровской ТЭС.

ДТЭК указывает на убытки своей генерации из-за дорого топлива и под этим предлогом сокращает рабочее время части сотрудников.