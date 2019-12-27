 ДТЭК Ахметова выводит в режим простоя Запорожскую ТЭС

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.
"С 1 января "ДТЭК Энерго" вынуждена вывести в простой и часть персонала Запорожской ТЭС. Причина – неблагоприятная ситуация на рынке электроэнергии. ТЭС продолжают работать минимальным составом. Частичный простой персонала не повлияет на энерго- и теплоснабжение регионов. Сейчас на рынке электроэнергии действуют условия, при которых отечественная генерация вынуждена работать себе в убыток. Это связано с импортом электроэнергии и низкими прайс-кэпами – искусственным ограничением цены, установленным на рынке электроэнергии", – заявляют в ДТЭК.
В компании напомнили, что в ноябре НЭК "Укрэнерго" перевело все ТЭС "ДТЭК Энерго" на работу ниже минимального состава оборудования. То есть, на каждой станции в работе находится по одному блоку или корпусу.
"В работе на Запорожской ТЭС остается 1 блок из 4 пылеугольных. Станция готова включать дополнительные блоки, если в этом будет необходимость и будут поступать заявки системного оператора", – отмечается в сообщении.
Согласно трудовому законодательству, за всеми сотрудниками, выведенными в простой, сохраняется 2/3 оклада и трудовой стаж.
ПП "Запорожская ТЭС" является одним из крупнейших в Украине предприятий, производящих электроэнергию. Станция обеспечивает электроэнергией южные области страны.
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Как сообщалось, в конце ноября ДТЭК заявила о выводе в простой части персонала "Бурштынской ТЭС", а также "Приднепровской ТЭС".
Как сообщал БЦ, чистая прибыль компании "ДТЭК Павлоградуголь" за 9 месяцев 2019 года составила 5,7 млрд грн. "ДТЭК Павлоградуголь" поставляет топливо для теплоэлектростанций ДТЭК Рината Ахметова, включая Бурштынскую, Кураховскую и Запорожскую ТЭС, а также частично – для Приднепровской ТЭС.
ДТЭК указывает на убытки своей генерации из-за дорого топлива и под этим предлогом сокращает рабочее время части сотрудников.
"Дожили до того, что выключаем уже построенные государственные атомные электростанции с тарифом 0,7 грн и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС и ВЭС с крупнейшим в Европе тарифом 3-5 грн за кВт/часИсточник: https://censor.net.ua/n3166774