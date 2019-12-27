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 Кабмин планирует передать Фонду госимущества ряд винодельных заводов

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу намерен передать в Фонд государственного имущества (ФГИ) 37 целостных имущественных комплексов госпредриятий, среди которых комплексы Артемовского завода шампанских вин, Киевского завода шампанских вин, Одесского завода шампанских вин, Болградского винодельного завода.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Среди других имущественных комплексов госпредприятий, которые должны быть переданы ФГИ с целью их дальнейшей приватизации – Саратский винодельный завод, Котовский винодельный завод, Измаильский винзавод, Одессавинпром (Одесской обл.), Инкерманский завод марочных вин (Севастополь).

Кроме того, в перечень внесены имущественные комплексы Мариупольского ликеро-водочного завода, Львовского государственного ликеро-водочного завода, Одесского коньячного завода, Полтавского ликеро-водочного завода, Сумского ликеро-водочного завода, Луганского ликеро-водочного завода и другие.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167578
 
 
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