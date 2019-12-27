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Все про:вокзал (59) железная дорога (436) Киев (2354) ОАЭ (75) Криклий (46)

 Концессией железнодорожного вокзала Киева интересуется компания из ОАЭ, – Криклий

Инвестиционная компания Emaar Properties (ОАЭ), построившая самый высокий небоскреб в мире "Бурдж-Халифа", наряду с другими иностранными инвесторами интересуется концессией центрального Киевского ж/д вокзала, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Из наиболее любопытных компаний, которые высказали интерес к этому объекту (центральный ж/д вокзал Киева) – Emaar Properties. Это очень интересный инвестор. Им интересен вокзальный комплекс в целом: это и строительство торгового центра, и отель, и ресторанный комплекс", - отметил министр.

По его словам, сейчас IFC (Международная финансовая корпорация) готовит для Мининфраструктуры расчеты по пре-ТЭО концессии центрального киевского ж/д вокзала. Планируется, что эти документы будут готовы не позднее конца первого квартала 2020 года.

"В целом по этому объекту очень много желающих принять участие - как среди украинских, так и среди международных инвесторов. Когда мы запустим этот конкурс и проведем отдельное роуд-шоу, полагаю, его результаты вас приятно удивят", - подчеркнул Криклий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167574
 
   
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