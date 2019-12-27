 Кабмин планирует создать Нацкомиссию регулирования сферы транспорта

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На ближайшем заседании Кабинета министров (27 декабря 2019 года) мы планируем рассмотреть законопроект о создании независимого регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере транспорта, которая будет определять тарифную политику во всей транспортной сфере. Это будет огромным облегчением для Мининфраструктуры – вывод политической составляющей из транспортной политики", - отметил он.

По словам Криклия, новосозданный регулятор предусматривается достаточно оперативным и лабильным в принятии своих решений.

По мнению министра, это позволит транспортным госкомпаниям намного оперативнее решать вопросы тарифной политики, чем когда это идет через министерство.

НКРТ также должна быть полностью независимой от политической составляющей.

Как сообщалась, инициатива создания НКРТ неоднократно звучала ранее еще с 2006 года и подобные законопроекты разрабатывались и подавались парламенту в разные годы. В конце 2014 года инициатива о создании НКРТ была закреплена в коалиционном соглашении парламента, наряду с акционированием "Укрзализныци".

В январе 2016 года Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона, предусматривающий создание Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере транспорта. А в ноябре 2017 года законопроект "О железнодорожном транспорте", предполагающий создание НКРТ был зарегистрирован в Верховной Раде Украины группой из порядка 20 нардепов.