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 Советник Boeing по проблемной модели 737 MАX ушел в отставку

Старший советник совета директоров Boeing Майкл Люттиг сообщил о своем уходе на пенсию в конце года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы глубоко признательны Люттигу за его исключительную службу компании Boeing в течение этих почти 14 лет, особенно в течение этого последнего, сложного для нашей компании года", - говорится в заявлении исполняющего обязанности генерального директора Грега Смита, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что Люттиг, который занимал должность главного юрисконсульта Boeing с 2006 года, с мая 2019 года занялся юридическими вопросами, связанными с крушением самолетов авиакомпании Lion Air и авиакомпании Ethiopian Airlines, а также консультировал правление по стратегическим вопросам.

Ранее свой пост покинул гендиректор компании Деннис Мюленбург.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167561
 
 
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