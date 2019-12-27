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 Цены на золото растут в ожидании соглашения между США и Китаем

Стоимость золота растет в пятницу третью торговую сессию подряд в ожидании подробностей о готовящемся подписании первой части торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,65 доллара, или на 0,24% — до 1518,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,01% — до 17,988 доллара за унцию.

Мировые инвесторы ждут, когда будет объявлена точная дата подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем. В этом свете они предпочитают сохранять осторожность и продолжают вкладывать средства в более надежное золото.

"И американские, и китайские чиновники говорят, что торговое соглашение будет подписано в ближайшее время. Золото и серебро упадут в цене только тогда, когда будет заключена торговая сделка и будут опубликованы детали", — приводит агентство MarketWatch мнение главного рыночного аналитика Insignia Consultants Читана Карнани.

Трейдеры также обратили внимание на заявления официального представителя министерства коммерции КНР Гао Фэна. Он сказал, что Китай выразил протест США в связи включением в принятый ранее оборонный бюджет пунктов, которые предусматривают ограничения в отношении китайских предприятий и идут вразрез с принципами равенства и свободной торговли.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167550
 
 
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