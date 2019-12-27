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Все про:Коломойский (1011) ФГИ (626) Центрэнерго (222) Сенниченко Дмитрий (4)

 Глава ФГИ не видит перспектив для приватизации "Центрэнерго" после передачи контроля Коломойскому

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что не видит перспектив приватизации ПАО "Центрэнерго" в 2020 году.

Об этом со ссылкой на Левый берег сообщает БизнесЦензор.

"Центрэнерго", да, входит (в список для приватизации – Ред.). Но у предприятия есть своя история. На данный момент там нет советника. Поэтому для начала мы должны объявить конкурс на эту должность. Думаю, с этим мы справимся уже в январе. Но, честно говоря, я не вижу перспектив приватизации "Центрэнерго" в 2020 году, как не хочешь", - сказал Сенниченко.

Он также заверил, что глава Офиса президента Андрей Богдан не давал указаний тормозить приватизацию "Центрэнерго".

"Нет, не было ни каких указаний. Есть общее ЦУ – ускорять процесс приватизации и делать его прозрачным. Это главное задание. И каких-либо разговоров конкретно по "Центрэнерго" не было", - сказал Сенниченко.

Как сообщалось, в сентябре Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Dragon Capital избавилась от акций "Центрэнерго" после передачи контроля Игорю Коломойскому.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"

Напомним, "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167546
 
 
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