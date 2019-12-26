 Доходы Фонда соцстрахования в 2020 году увеличатся на 3,6 миллиарда

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Фонда, передает БизнесЦензор.

Общие расходы фонда прогнозно превысят расходы в 2019 году на 3,55 млрд грн и составят 29,2 млрд грн.

Из них на материальное обеспечение (пособия по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение) и социальные услуги предусмотрено 17,32 млрд грн или 60,3% всех расходов.

На страховые расходы пострадавшим на производстве и членам их семей фонд направит 9,78 млрд грн (34%), на страховые расходы на медицинскую и социальную помощь – 577 млн грн (2%) на административно-хозяйственные расходы – 1,43 млрд грн (5%).