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 Доходы Фонда соцстрахования в 2020 году увеличатся на 3,6 миллиарда

Фонд соцстрахования Украины (ФССУ) утвердил бюджет на 2020 год, согласно которому доходы фонда в 2020 году с учетом остатка средств на начало года определены в сумме 29,23 млрд грн, что на 3,56 млрд грн больше, чем в текущем году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Фонда, передает БизнесЦензор.

Общие расходы фонда прогнозно превысят расходы в 2019 году на 3,55 млрд грн и составят 29,2 млрд грн.

Из них на материальное обеспечение (пособия по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение) и социальные услуги предусмотрено 17,32 млрд грн или 60,3% всех расходов.

На страховые расходы пострадавшим на производстве и членам их семей фонд направит 9,78 млрд грн (34%), на страховые расходы на медицинскую и социальную помощь – 577 млн грн (2%) на административно-хозяйственные расходы – 1,43 млрд грн (5%).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167496
 
 
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