 "Авиалинии "Антонова" по итогам года увеличат число рейсов и прибыль

Об этом сообщил директор авиапредприятия Михаил Харченко на запрос агентства Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Харченко не уточнил абсолютный показатель ожидаемой прибыли, но отметил, что суммарный налет уменьшился на 1% – до 6379,14 самолето-часов, таким образом удельный вес чистой прибыли на час налета вырос на 5,3%.

Харченко указал, что во втором полугодии этого года число рейсов снизилось на 11% по сравнению со вторым полугодием 2018 года (с 280 до 252), суммарный налет – на 13,7% (до 2910,18 самолето-часов), а прибыль – на 22,7%.

Директор пояснил такой результат отсутствием в этом году повышенного спроса на грузоперевозки, обычно совпадающего с сезоном ураганов в Тихом и Атлантическом океанах и стихийных бедствий в Северной Америке. Существенную роль в уменьшении показателей налета и прибыли второго полугодия сыграло также заметное затишье в энергетической сфере рынка (перевозки турбин, генераторов, трансформаторов), добавил Харченко.

"Загруженность подразделения в этом году была более равномерной, по сравнению с прошлым, по результатам этого года в целом производственные показатели АТП ГП "Антонов" ожидаются на уровне 2018 года", – отметил руководитель авиалиний.

Он подчеркнул, что с учетом тенденции к снижению показателей ведущих экономик мира и спада промышленного производства в мире, подразделение довольно неплохо справилось с задачей на этот год.

"При наличии семи самолетов Ан-124-100 различных модификаций в его парке авиапредприятие ГП "Антонов" выполнило больше работы, чем наш прямой конкурент – российская компания "Волга-Днепр", эксплуатирующая 12 самолетов. По результатам этого года доля рынка крупногабаритных авиаперевозок, которое держит авиапредприятие, составляет около 63%", – подчеркнул Харченко.

В то же время он ожидает более жесткой конкуренции в 2020 году, учитывая весьма затруднительное финансовое положение, в котором оказались конкуренты, и их вынужденные шаги по принудительному освобождению работников.

"Сейчас появились признаки демпинга цен со стороны "Волга-Днепр", что неизбежно приведет к ухудшению показателей эффективности эксплуатации самолетов", – сказал директор украинской компании.

По его словам, Ан-26 из парка "Авиалиний "Антонова" нашел свою нишу на рынке – перевозки опасных грузов: эта работа связана с необходимостью получения большого количества разрешительных документов, поэтому такие рейсы стоят дороже и планируются заранее.

Входящий в авиапарк Ан-28 использовался для десантирования парашютистов различных спортивных клубов, основанных на площадках Киев-Чайка, Бородянка и Харьков-Коротич, выполнил 438 подъемов и налетал 138,5 часов. На обоих указанных самолетах также обучаются будущие экипажи Ан-124 и Ан-225.

Харченко уточнил, что пассажирский Ан-74Т с учетом специализации компании на грузовых перевозках не имеет такого загрузки, как другие самолеты в парке, однако в конце декабря самолет выполнил чартерный рейс из Франции в Саудовскую Аравию.

"Ан-22А в течение почти всего 2019 года ожидал решения вопроса продления срока годности лопастей пропеллеров. После решения этой проблемы самолет выполнил два рейса для нужд Министерства обороны Испании и сейчас планируется его привлечения к программе SALIS на 2020 год", – описал директор ситуацию с еще одним самолетом из парка авиакомпании.

"В планах компании на 2020 год возвращение Ан-225 в коммерческую эксплуатацию после его модернизации, дальнейшая разработка рынка и углубления завязок с заказчиками перевозок в аэрокосмической отрасли (самолеты, вертолеты, спутники) и наращивание объема сбыта авиатранспортных услуг", – сказал Харченко.

Он также сообщил о намерениях подписать новое агентское соглашение с представительством "Авиалиний "Антонова" в Великобритании – компанией Dreamlifts Ltd и провести сертификацию авиакомпании. Харченко напомнил, что Dreamlifts Ltd создана 2017 для продвижения услуг по перевозке грузов самолетами Ан-124-100 на смену совместной с "Волга-Днепр" Ruslan International, с которой прекращено сотрудничество по авиаперевозкам. Кроме того, Авиалинии "Антонова" планируют получить международные сертификаты оператора в ряде стран дальнего востока.

Структурное подразделение ГП "Антонов" – авиакомпания "Авиалинии "Антонова" – является одним из ведущих мировых операторов тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". С 2006 года авиакомпания предоставляют услуги в рамках программы НАТО SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) по обеспечению стратегических перевозок в интересах альянса и ЕС.

В парке "Авиалиний "Антонова" семь самолетов Ан-124-100 и их модификаций (грузоподъемность 150 тонн), Ан-225 (250 тонн), Ан-22А (60 тонн) и легкие транспортные самолеты Ан-74Т, Ан-26-100 и Ан-28. Сейчас штат авиатранспортного подразделения ГП "Антонов" насчитывает 1397 сотрудников.