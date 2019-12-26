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 Нацбанк скупил за день рекордные $700 миллионов

По итогам четверга, 26 декабря, Национальный банк Украины скупил на межбанковском рынке рекордные $700 млн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

В частности, Нацбанк провел первый в 2019 году валютный аукцион по покупке валюты с учетом ожидаемой значительной продажи валюты банками по клиентским заявкам.

"Учитывая риски чрезмерных колебаний гривни в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для самостоятельного балансирования, Национальный банк объявил аукцион на покупку валюты в объеме до $1 млрд. Фактический объем удовлетворенных заявок субъектов рынка по результатам аукциона составил $230 млн", – сообщили в НБУ.

"В то же время по итогам дня чистая покупка валюты Национальным банком составила $700 млн, поскольку после завершения аукциона НБУ также провел интервенцию по единому курсу через функционал Matching. Такие объемы покупки валюты за один день является рекордом этого года", – уточнили в Нацбанке.

По данным НБУ, всего с начала года чистая покупка валюты НБУ составляет около $7,5 млрд, что также является рекордным значением с 2007 года.

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Как отмечают в Нацбанке, предложение валюты существенно превышает спрос вследствие устойчивого притока иностранных инвестиций в гривневые облигации правительства, привлечение внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров.

"Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке является результатом постоянного улучшения макроэкономической ситуации в Украине на протяжении последних лет. Укрепление гривни является абсолютно логичным явлением в условиях ускоренного экономического роста, стремительного замедления инфляции и снижения государственного долга к ВВП. Пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк продолжает пополнять международные резервы", – прокомментировал заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167491
 
 
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шо, зассали гривнепатриоты не боись, если надо нбу всё обратно сольёт - им теперь курс надо держать ато нерезы на выход ломануться...
23.35 -24.65 ! пружина разжимается или загон...
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.. из свежего : на завтра уже есть заявки по 24.10-24.80...
а особо упоротые зебилы всё ждут "пА 8" Нацбанк скупил за день рекордные $700 миллионов - Цензор.НЕТ 4954.. и верят он придёт... Нацбанк скупил за день рекордные $700 миллионов - Цензор.НЕТ 4954 Нацбанк скупил за день рекордные $700 миллионов - Цензор.НЕТ 4954
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Запомни, не так страшный курс как его колебания или скачки от которых тресет весь бизнес и економику.
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"ускоренного экономического роста" - це як музика по клавіші на роялє, на душе таке блаженство
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Да, $700 млн. Всего за один день. Надо обслуживать внешние долги, которые набирали "немецкие актриссы". Те самые "немецкие актриссы", которые фигурировали в панамском досье и открывали свои оффшоры во время иловайского котла. Нацарювали эти "немецкие актрисы" в своих оффшорах порядочно. Украине теперь надо расплачиваться. Пиковые выплаты по внешним долгам приходятся на первый и третий кварталы. Вот НБУ и готовится. Если все пойдет по плану, то к концу 2020 года госдолг составит примерно 45% ВВП. Это будет нормально.

В следующем году выплаты по валовому внешнему долгу должны составить $17 млрд. А выплаты по госдолгу в иностранной валюте $9 млрд. Поцарювали здесь хорошо "немецкие актриссы". Страна как после Гудериана.
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а где 15 млрд евро что европа пете параше дала?
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Такі епоха бідності закінчилась, готуємось до
великої "стрижки" отари-гоїв, бо забагато вовни наростили за часи жадібного бариги
Брати знову ставайте на граблі, згадайте, що було 100 років тому, що обіцяли червоні комісари? Нічого не нагадує?
Невже ми бидло? В своєму домі слухаєм шоумена і його спонсорів, вони знімуть вершки, продадуть країну і поїдуть собі світ за очі...
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Ого, відчувають, що скоро піраміда МММ ОВДП трісне і гривні прийде пі........Zда ! Нацбанк скупил за день рекордные $700 миллионов - Цензор.НЕТ 3528
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