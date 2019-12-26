 Государственная химическая компания закупила дизтопливо на 260 миллионов по завышенным ценам

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в течение 2020 года в Вольногорск Днепропетровской области поставят 9 тысяч тонн сезонного дизтоплива по 28,5 тыс. грн за тонну. Предусмотрена оплата в течение 120 рабочих дней после поставки. Детали заказа неизвестны, поскольку заказчик не обнародовал договор.

Как отмечает издание, договорная цена почти на четверть выше средней цены дизеля на оптовом рынке, которая по состоянию на 23 декабря составляла 23,43 тыс. грн за тонну.

"Вольногорский ГМК" провел нынешнюю закупку как коммерческую на площадке "zakupki.prom.ua", а затем опубликовал отчет о заключенном договоре в системе "Прозорро".

При этом стоимость договора превышала порог для обычных заказчиков на товары и услуги в 200 тыс. грн, после которого горняки должны были проводить открытые торги по закону "О публичных закупках" на одной из авторизованных в системе "Прозорро" площадок.

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Ранее комбинаты "ОГХК" проводили закупки через открытые торги в "Прозорро". Таким образом, ранее они считали, что являются заказчиками в понимании закона "О публичных закупках" и должны проводить тендеры по требованиям этого закона только на площадках, подключенных к "Прозорро". Однако в 2018 году они перешли на частную площадку и отчеты.

С момента основания запорожский "Промтехснаб" принадлежал Алексею Полякову из Покрова на Днепропетровщине. Однако в 2018 году его учредителями стали Игорь Палиенко из Днепра и директор Виталий Глущенко из Покрова. После смены собственников "Промтехснаб" впервые получил подряд "ОГХК".

Палиенко был штатным помощником экс-нардепа из фракции "Народного фронта" Олега Кришина, который был избран в Раду по округу №34 в Вольногорске Днепропетровской области.

В 2017 году Кришин вместе с другими представителями фракции "Народный фронт" предлагал в суде взять на поруки гендиректора ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" Александра Сорокина, а также еще одного фигуранта дела НАБУ о завладении $17,28 млн ГП "ВостГОК" - отстраненного в. о. председателя правления "ОГХК" Руслана Журило.

Как известно, одним из организаторов по этому делу проходит экс-нардеп Николай Мартыненко, а Руслан Журило является одним из его ближайших бизнес-партнеров.