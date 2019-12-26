[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 22.98 25.36
 Корпоративные отношения
  121  0
Все про:капитал (162) Alibaba (67)

 Alibaba стала самой дорогой восточноазиатской компанией, – Nikkei

Alibaba в 2019 году стала самой дорогой публичной компанией в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ее капитализация в этот период выросла до $570 млрд.

Об этом сообщает The Nikkei Asian Review, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Среди всех компаний в мире Alibaba находится на седьмом месте - ее опережают Saudi Aramco, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и Facebook. 

The Nikkei Asian Review сравнило стоимость азиатских компаний в долларах на 20 декабря. Alibaba заняла первое место в рейтинге впервые, ее стоимость сильно выросла в 2019 году - на 60%. На втором месте находится китайский интернет-холдинг Tencent, который был лидером в прошлом году, он также нарастил капитализацию в этом году, но намного скромнее, чем Alibaba, - на 20%, до $459 млрд.

"Продолжающийся подъем реальных располагаемых доходов в Китае, все большее количество растущих городов, положительно влияет на акции Alibaba", - отмечает аналитик пекинской консалтинговой компании EqualOcean Иван Платонов.

По его словам, ритейл - основная сфера деятельности Alibaba - менее уязвим к торговому конфликту в США по сравнению с производством техники, логистикой и рядом других секторов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167476
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ГБР Гончарук_Алексей ГПУ Зеленский Минобороны Нацполиция правоохранительные органы Россия США
 
 
 
 
 
 вверх