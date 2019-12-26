 На Харьковщине 10 тысяч жителей используют Viber для оплаты за газ

Как сообщает пресс-служба компании, сейчас этот сервис дополнен возможностью получить счета за газ по пяти лицевым счетам, передает БизнесЦензор.

"В течение года "Харьковгаз Сбыт" совершенствовал и дополнял функции аккаунта. Сейчас есть возможность полноценно управлять пятью лицевыми счетами: получать платежки, платить через Viber за газ, контролировать состояние лицевых счетов и поступления платежей", – отмечается в сообщении.

После формирования платежки ООО "Харьковгаз Сбыт", она автоматически становится доступной и отображается на лицевом счете пользователя чат-бота 7104ua.

В компании отмечают, что чат бот 7104ua в Viber был открыт в начале 2019 года, а вскоре аналогичные возможности будут открыты и в мессенджере Telegram.

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"Кроме чат-бота в Viber, компания завершает тестирование аккаунта в мессенджере Telegram. Мы стремимся, чтобы наши клиенты могли оперативно получать необходимую информацию и иметь доступ к своим лицевым счетам", – отметила начальник отдела продаж физическим лицам "Харьковгаз Сбыта" Татьяна Харченко.

В компании напомнили, что кроме чат-бота в Viber, дистанционно решить газовые вопросы возможно через "Личный кабинет" на сайте 104ua, воспользовавшись мобильными приложениями 104 Mobile, 104 Mobile Light, а также с помощью специалистов контакт-центра ООО "Харьковгаз Сбыт".