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 Зеленский расширил состав Национального инвестиционного совета

Президент Владимир Зеленский расширил и изменил персональный состав Национального инвестиционного совета.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ президента №950/2019 обнародован на официальном сайте главы государства.

В частности, указом в состав Нацсовета введены министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию) и советник секретаря Совета Сихарулидзе Бесик (по согласованию).

Президент указом также назначил секретарем Нацсовета главу фракции "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамия, а также утвердил в составе Совета премьер-министра Алексея Гончарука, заместителей руководителя Офиса президента Игоря Жовкву и Юлию Ковалив, назначив последнюю заместителем главы Нацсовета.

В составе Совета также утверждены министр юстиции Денис Малюська, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, президент и генеральный директор корейской компании POSCO International Corp. Ким Янг-Санг (по согласованию).

В то же время из состава совета выведены экс-премьер Владимир Гройсман, бывший первый вице-премьер Степан Кубив, экс-министр юстиии Павел Петренко и глава министерства иностранных дел Вадим Пристайко.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, в последний раз перед этим президент Владимир Зеленский менял состав Национального инвестиционного совета в августе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3167471
 
 
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Даже если этот совет будет бесконечно широким инвестиции не потекут рекой
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